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Татар-информ

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Мухаметшин: «Важно, чтобы инициативы Татарстана доходили до федерального центра»

Мухаметшин: «Важно, чтобы инициативы Татарстана доходили до федерального центра»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России», почетный председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в видеоконференции с председателем партии Дмитрием Медведевым.

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