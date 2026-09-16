Мухаметшин: «Важно, чтобы инициативы Татарстана доходили до федерального центра»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России», почетный председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в видеоконференции с председателем партии Дмитрием Медведевым.
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