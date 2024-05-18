360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Визит Путина в КНДР находится в стадии подготовки. Это правильно и нужно. Сегодня это самый надёжный наш союзник и им...Песков: подготовк...
  • Геннадий Бережнов
    МО Германии запросило дополнительные средства на помощь Украине в размере 3,8 миллиарда евро. Шольц всё больше наращи...Bild: Минобороны ...
  • Leonid PlиGin
    Вот дебилы! Нормальные люди ремонтируют дворы и дороги, а коммунальные службы Подмосковья ремонтируют ямы. Что тут ск...Еще более тысячи ...

Губернатор Сальдо: из-за ударов ВСУ по Скадовску пострадали 11 человек

Губернатор Сальдо: из-за ударов ВСУ по Скадовску пострадали 11 человек

Число раненных в результате удара ВСУ по Скадовску увеличилось до 11 человек. Украинские боевики обстреливали город из установок HIMARS, сообщила пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх