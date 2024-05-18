Губернатор Сальдо: из-за ударов ВСУ по Скадовску пострадали 11 человек

Число раненных в результате удара ВСУ по Скадовску увеличилось до 11 человек. Украинские боевики обстреливали город из установок HIMARS, сообщила пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
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