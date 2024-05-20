Музаев: новый порядок пересдачи ЕГЭ будет доступен только выпускникам 2024 года

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году заявил, что выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июня.
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