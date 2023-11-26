Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Москвичей сравнили с мигрантами. Итог опроса вызвал недоумение

Москвичей сравнили с мигрантами. Итог опроса вызвал недоумение

Странный опрос провели специалисты института РАН - там сравнили москвичей и мигрантов. В частности, выяснялось, что может помочь в решении проблемы демографического кризиса.

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Комментарии
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Valentina hohlova
печально. у нас в коньково на детской площадке молодые мамы завернутые платками с колясками кучкуются отдельно от русских. года два еще этого не было.
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13 час.
Сергей Кандауров
Лимит канул в «лето». Всякой Шелупони, что с ДЕНЬЖИЩАМИ, открыт простор для ассимиляции, но в самом плохом ВИДЕ. На досуге как «погрузитесь» в любой вагон метро в Москваабаде, посчитайте в каждом вагоне кто есть кто. Работают однако гостеры, но сугубо в метро на протяжении всего светового дня. А игиде они работают , вот в чем вопрос?😟
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13 час.
Садко Гусляр
...ещё в советские счастливые времена называли москву нью-баку...
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13 час.

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