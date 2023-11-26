Москвичей сравнили с мигрантами. Итог опроса вызвал недоумение

печально. у нас в коньково на детской площадке молодые мамы завернутые платками с колясками кучкуются отдельно от русских. года два еще этого не было.

Сергей Кандауров

Лимит канул в «лето». Всякой Шелупони, что с ДЕНЬЖИЩАМИ, открыт простор для ассимиляции, но в самом плохом ВИДЕ. На досуге как «погрузитесь» в любой вагон метро в Москваабаде, посчитайте в каждом вагоне кто есть кто. Работают однако гостеры, но сугубо в метро на протяжении всего светового дня. А игиде они работают , вот в чем вопрос?😟