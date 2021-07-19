Москвичей освободили от QR-кодов при посещении общепита

Столичные заведения общепита могут принимать посетителей без QR-кодов с 19 июля. В кафе и ресторанах проведут проверки на соблюдение санитарных мер, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.