Климатическое явление Эль-Ниньо может сократить мировое производство кофе

Усиление климатического явления Эль-Ниньо может негативно сказаться на мировом производстве кофе в сельскохозяйственном сезоне 2026–2027 годов.
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