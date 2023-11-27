Как привлечь средства в социальные проекты, расскажут на форуме "Мой бизнес от сердца"

Инвестиционная сессия "Определение механизмов привлечения финансирования в проекты социальных предпринимателей" (12+) пройдет отдельным блоком на Втором Дальневосточном форуме по социальному предпринимательству "Мой бизнес от сердца" (12+), который состоится во Владивостоке, во Vladivostok Grand Hotel & SPA, 1 декабря.