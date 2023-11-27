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Закон, порядок, государство

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Как привлечь средства в социальные проекты, расскажут на форуме "Мой бизнес от сердца"

Как привлечь средства в социальные проекты, расскажут на форуме "Мой бизнес от сердца"

Инвестиционная сессия "Определение механизмов привлечения финансирования в проекты социальных предпринимателей" (12+) пройдет отдельным блоком на Втором Дальневосточном форуме по социальному предпринимательству "Мой бизнес от сердца" (12+), который состоится во Владивостоке, во Vladivostok Grand Hotel & SPA, 1 декабря.

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