Охотник застрелил грибника под Пермью, перепутав его со зверем

В Пермском муниципальном округе 15 сентября охотник дважды выстрелил в грибника, приняв его в зарослях за зверя, и ранил мужчину в грудь, от чего тот скончался на месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ ИИ улучшит работу...
- ХЛ "Люди стали лучше...
- Заявление Путина ...
А точно по неосторожности?....может и специально..