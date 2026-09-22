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Царьград

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Охотник застрелил грибника под Пермью, перепутав его со зверем

Охотник застрелил грибника под Пермью, перепутав его со зверем

В Пермском муниципальном округе 15 сентября охотник дважды выстрелил в грибника, приняв его в зарослях за зверя, и ранил мужчину в грудь, от чего тот скончался на месте.

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