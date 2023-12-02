Российские мотострелки провели успешную спецоперацию под Угледаром Елена ВайленкоРоссийские мотострелки провели успешную спецоперацию под Угледаром, уничтожив несколько иностранных наемников, воевавших в составе ВСУ.
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