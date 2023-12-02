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Российские мотострелки провели успешную спецоперацию под Угледаром

Российские мотострелки провели успешную спецоперацию под Угледаром

Российские мотострелки провели успешную спецоперацию под Угледаром Елена ВайленкоРоссийские мотострелки провели успешную спецоперацию под Угледаром, уничтожив несколько иностранных наемников, воевавших в составе ВСУ.

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