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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Рябыкин: «Динамо» – целостная команда, линия легионеров – одна из сильнейших в КХЛ. СКА – ближе к стадии перестройки, взял курс на отказ от иностранцев и на молодежь»

На данный момент бело-голубые занимают вторую позицию в таблице Западной конференции, петербуржцы – седьмую.

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