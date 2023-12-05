Бывший спецназовец Щепетнов выступил в защиту сериала «Слово пацана»

Экс-боец спецназа Антон Щепетнов прокомментировал скандал вокруг сериала «Слово пацана». Он выразил уверенность, что картина не пропагандирует криминал, а, напротив, демонстрирует, к каким последствиям может привести преступная деятельность.
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