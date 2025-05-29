Программу ЗОЖ для школьников решили написать в Госдуме

Пока что дела с физподготовкой российских школьников обстоят не лучшим образом: 33,6 процента педагогов считают, что у учеников ее уровень низкий и ниже среднего, а 59,6 процента оценивают ее как среднюю.
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