ГАИ поставило точку: до какого возраста можно водить машину в России в 2026 году? Пенсионерам назвали реальные ограничения.

Буквально вчера один мой хороший приятель по офису всерьез запереживал за своего отца. Пожилой мужчина уже много лет водит крепкий старый внедорожник и просто не мыслит жизни без поездок за город, а тут в сети начали всплывать разные новости про запреты для пенсионеров в 2026 году.
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