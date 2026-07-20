Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ГАИ поставило точку: до какого возраста можно водить машину в России в 2026 году? Пенсионерам назвали реальные ограничения.

ГАИ поставило точку: до какого возраста можно водить машину в России в 2026 году? Пенсионерам назвали реальные ограничения.

Буквально вчера один мой хороший приятель по офису всерьез запереживал за своего отца. Пожилой мужчина уже много лет водит крепкий старый внедорожник и просто не мыслит жизни без поездок за город, а тут в сети начали всплывать разные новости про запреты для пенсионеров в 2026 году.

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Evgeni Velesik
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