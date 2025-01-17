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Веселые каникулы в детском саду День театра.

Веселые каникулы в детском саду День театра.

Каникулы в учреждении дошкольного образования - это период, когда воспитанникам предоставляется возможность отдохнуть от занятий, а педагогическим работникам организовать работу по реализации задач учебной программы дошкольного образования посредством разнообразных форм физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической деятельности.

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