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Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024

Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в интервью украинским телеканалам. «Мы об этом попросим», – ответил Макрон на вопрос о том, предложит ли России прекращение огня на время проведения соревнований.

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