Новый театр Камала можно будет посещать без билета — как многофункциональный центр

Главной особенностью нового здания театра Камала, которое официально открыл сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов, станет то, что оно будет многофункциональным центром и пространством, в котором независимо от посещения спектаклей сможет побывать любой желающий.
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