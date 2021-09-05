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Вайсфельд о Локтионове: «Амур» сработал слабо, так нельзя себя вести. Чего было на него обижаться и ультиматумы ставить?»

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением об обмене форварда Андрея Локтионова из «Амура» в «Спартак».

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