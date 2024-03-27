Мэрия Нижнего Новгорода назвала рекламу медцентра на панно в метрополитене законной

Очередной скандал разразился в комментариях в блоге нижегородского губернатора Глеба Никитина. Местная жительница обратила внимание на рекламу медицинского центра на стене станции "Московская", которая выполнена в стиле кремлёвской стены, и обратилась к главе региона с формулировкой "нельзя же за деньги испоганить всё".