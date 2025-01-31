Софья Брагина из Алексеевского стала «Мисс студенчество Москвы»

В столице состоялся финал городского конкурса «Мисс и мистер студенчество Москвы. Сияние Москвы». После отборочных испытаний 22 участника продемонстрировали свои таланты на площадке концертного зала «Москва».
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