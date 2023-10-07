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Удастся ли воскресить вымершего 130 лет назад сумчатого волка

Удастся ли воскресить вымершего 130 лет назад сумчатого волка

Генетики из Стокгольмского университета впервые смогли извлечь молекулы РНК из тканей вымершего животного – сумчатого волка (тилацина).

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