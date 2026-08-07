Андрей Воробьев: ВЗУ № 1 в Яхроме оснастили современной системой очистки

Модернизация водозаборного узла № 1 на Рабочей улице в Яхроме подходит к концу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко оценили результаты реконструкции во время рабочей поездки.
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