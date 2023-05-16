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Спецпрокурор Минюста США Дарэм: американская разведка не обладала доказательствами связей Трампа с Россией

Согласно опубликованному докладу спецпрокурора министерства юстиции США Джона Дарэма, сотрудники правоохранительных и разведывательных органов не располагали никакими доказательствами, касающихся связей экс-президента Дональда Трампа с Россией.

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