Путин: ключевое в работе прокуратуры — интересы обороны, достижение целей СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что одним из главных направлений работы прокуратуры является защита интересов России в сфере обороны и безопасности, а также помощь в достижении целей специальной военной операции (СВО).
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