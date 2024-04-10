В зоне СВО на Украине геройски погиб контрактник из Ростовской области

Боец получил смертельное ранение в районе Мелитополя Запорожской области.Стало известно о том, что на родине селе Михайлово-Александровке похоронили 32-летнего героя специальной военной операции Алексея Беликова, который получил смертельное ранение в ходе выполнения боевого задания своего командования в посёлке Мирное Мелитопольского района Запорожской области.