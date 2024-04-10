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  • Liudmila Kosteley
    Вот. если ВАМ (США и Англии) какая-нибудь страна будет угрожать, что ВЗОРВЁТ. Как ВЫ к этому отнесётесь?Зеленский озвучил...
  • Liudmila Kosteley
    Зеленский озвучил...
  • Liudmila Kosteley
    Зеленский озвучил...

В зоне СВО на Украине геройски погиб контрактник из Ростовской области

В зоне СВО на Украине геройски погиб контрактник из Ростовской области

Боец получил смертельное ранение в районе Мелитополя Запорожской области.Стало известно о том, что на родине селе Михайлово-Александровке похоронили 32-летнего героя специальной военной операции Алексея Беликова, который получил смертельное ранение в ходе выполнения боевого задания своего командования в посёлке Мирное Мелитопольского района Запорожской области.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
🙏🙏🙏💐💐💐💐🇷🇺Вечная память Героям 🙏 Царство небесное 🙏
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