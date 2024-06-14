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Снукерист.ру

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Джо О’Коннор и Майкл Уайт вышли во второй этап Championship League 2024

Джо О’Коннор и Майкл Уайт вышли во второй этап Championship League 2024

Джо О’Коннор и Майкл Уайт возглавили свои группы и вышли во второй этап на рейтинговом турнире Championship League 2024 в Лестере, сообщает WST Джо О’Коннор (фото: WST)Новости Championship League 2024 (рейтинговый) Championship League 2024 (снукер, рейтинговый): результаты, расписание Championship League 2024 (рейтинговый).

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