Джо О’Коннор и Майкл Уайт вышли во второй этап Championship League 2024

Джо О’Коннор и Майкл Уайт возглавили свои группы и вышли во второй этап на рейтинговом турнире Championship League 2024 в Лестере, сообщает WST Джо О’Коннор (фото: WST)Новости Championship League 2024 (рейтинговый) Championship League 2024 (снукер, рейтинговый): результаты, расписание Championship League 2024 (рейтинговый).