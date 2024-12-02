25 миллионов лет назад на месте России было озеро размером с пять Черных морей. Куда ушла вода

Чего только не напишут в инете,всему нельзя верить.

Дмитрий Боев

Во! Тут-то и выяснилось, то чего скрывали от широких масс злобные историки и археологи! Если древние укры отрыли Чёрное море, то пра-русы, 25 миллионов лет назад, засыпали озеро Паратетис, чтобы создать Русь и всю восточную Европу!