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25 миллионов лет назад на месте России было озеро размером с пять Черных морей. Куда ушла вода

25 миллионов лет назад на месте России было озеро размером с пять Черных морей. Куда ушла вода

Около 34 миллионов лет назад обширная акватория покрывала большую часть современной России — это было гигантское древнее море, объемом примерно в пять раз больше Черного моря, каким мы его знаем сегодня.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Сведения, конечно, интересные, но  площадь  пяти  Чёрных морей  равна примерно  1,3 миллиона  кв.км, а  Россия  занимает 17 миллионов  кв.км.
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21 час.
Иван Ураганов
Чего только не напишут в инете,всему нельзя верить.
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21 час.
Дмитрий Боев
Во! Тут-то и выяснилось, то чего скрывали от широких масс злобные историки и археологи! Если древние укры отрыли Чёрное море, то пра-русы, 25 миллионов лет назад, засыпали озеро Паратетис, чтобы создать Русь и всю восточную Европу!
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20 час.

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