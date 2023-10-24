Губернатор Севастополя Развожаев: в Черном море идет бой флота РФ и диверсантов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью 24 октября сообщил в своем Telegram-канале, что Черноморский флот (ЧФ) России отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) украинской армии.
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