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В Совфеде прокомментировали слова Трампа о желании Украины начать переговоры с Россией

В Совфеде прокомментировали слова Трампа о желании Украины начать переговоры с Россией

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа о желании Украины начать переговоры с Россией.

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