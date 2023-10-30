91-летнему Бедросу Киркорову оказали экстренную помощь из-за приступа астмы

Утром 30 октября Бедросу стало плохо. Он начал задыхаться, после чего ему вызвали скорую помощь. Фото: из открытых источников По данным «112», медики прибыли на место и на месте оказали экстренную помощь 91-летнему Киркорову.
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