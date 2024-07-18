Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    Нефти, по слвам специалистов, осталось на 20 лет! А потом?Рост нефтегазовых...
  • Евгений Саваровский
    "Госдуру" надо разгонять, это все происки ЕР, которых в ГД большинство.Ограничения для м...
  • тимур чагалидзе
    Эти мерзавцы по тихому поднимают головы под шумок СВО. Нужно сжечь нахер тот эльчин-центр, не то, что ещё где то разм...«Ельцин-центр» вм...

Бизнес-коуч из Чебоксар перевела мошенникам 16 миллионов рублей через банкомат

Бизнес-коуч из Чебоксар перевела мошенникам 16 миллионов рублей через банкомат

При этом рядом с банкоматами стояла картонная фигура полицейского, предупреждающего о мошенниках. Злоумышленники убедили женщину, что её аккаунт на Госуслугах взломан, и чтобы на неё не набрали кредитов, она должна перевести средства страховым агентам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх