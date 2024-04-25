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Матвиенко назвала американские выборы цирком-шапито

Матвиенко назвала американские выборы цирком-шапито

России не особенно важно, кто победит в рамках президентских выборов в США. Идеальным политиком на месте главы данной страны для РФ будет тот, кто поймет, что эпоха американской гегемонии закончена, однако такого человека пока «нет на горизонте».

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Комментарии
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Александр Терехов
ДЕРЬМОкратия настолько америкосов опакемонила что они в &quot;говорящие головы&quot; уже не могут выдвинуть умных, понимающих, думающих.
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