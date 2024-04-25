Матвиенко назвала американские выборы цирком-шапито

России не особенно важно, кто победит в рамках президентских выборов в США. Идеальным политиком на месте главы данной страны для РФ будет тот, кто поймет, что эпоха американской гегемонии закончена, однако такого человека пока «нет на горизонте».
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