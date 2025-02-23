Samuel Corum - Pool via CNP

Миллионы долларов ежегодно уходит на выплаты жителям США в возрасте 140-200 лет и старше.Дональд Трамп заявил о том, что миллионы долларов налогоплательщиков ежегодно уходят на выплаты людям, которые, согласно государственным реестрам, достигли невероятного возраста.