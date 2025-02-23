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Царьград

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Samuel Corum - Pool via CNP

Samuel Corum - Pool via CNP

Миллионы долларов ежегодно уходит на выплаты жителям США в возрасте 140-200 лет и старше.Дональд Трамп заявил о том, что миллионы долларов налогоплательщиков ежегодно уходят на выплаты людям, которые, согласно государственным реестрам, достигли невероятного возраста.

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