АМАРАНТ "Сделают работу за нас?" Йеменцы жестко предупредили англосаксов - еще одна атака и останетесь без связи.
"Даже не поморщимся!" Хуситы порежут все красноморские кабеля
Комментарии
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Николай Арзамасцев
Грохнуть их кабели не проблема, дорога ложка к обеду. Пусть ждут этого каждую секунду - "Ожидание смерти хуже самой смерти!"
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15 час.
Иван Щукин
... и сопли не подтирают в отличии от "наших"!
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11 час.
Галина
Бог помощь смелым Хуситам. Млодцы!!
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10 час.
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