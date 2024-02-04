Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Даже не поморщимся!" Хуситы порежут все красноморские кабеля

"Даже не поморщимся!" Хуситы порежут все красноморские кабеля

  АМАРАНТ "Сделают работу за нас?" Йеменцы жестко предупредили англосаксов - еще одна атака и останетесь без связи.

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
Грохнуть их кабели не проблема, дорога ложка к обеду. Пусть ждут этого каждую секунду - &quot;Ожидание смерти хуже самой смерти!&quot;
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15 час.
Иван Щукин
... и сопли не подтирают в отличии от &quot;наших&quot;!
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11 час.
Галина
Бог  помощь смелым Хуситам. Млодцы!!
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10 час.

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