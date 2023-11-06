Развёртывание группировки спутников Silent Barker – признак подготовки США к большой войне

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Несмотря на то, что войны до сих пор ведуться на Земле, космическое пространство уже давно стало важнейшим элементом поля боя, без которого достижение победы здесь, внизу, зачастую становится невозможным, и с течением времени эта ситуация будет усугубляться.

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