«Меня депортируют»: бежавший из России комик Белый взвыл от жизни в Испании

НС НАТАЛЬЯ Силкина А зачем он нам нужен,у нас этих комиков полным полно и все какие-то пошлые,юмор ужасный,не смотрю эту пошлятину.

VГ Vova Гарин Здесь в России дохуя в гос-дуре гомиков,? очистимся ли когда нибудь.