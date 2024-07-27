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«Меня депортируют»: бежавший из России комик Белый взвыл от жизни в Испании

«Меня депортируют»: бежавший из России комик Белый взвыл от жизни в Испании

Кажется, некогда популярный юморист Руслан Белый* готов совершить очередной крутой, но не совсем позитивный поворот в своей судьбе.

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
А зачем он нам нужен,у нас этих комиков полным полно и все какие-то пошлые,юмор ужасный,не смотрю эту пошлятину.
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14 час.
Vova Гарин
Здесь в России дохуя в гос-дуре гомиков,? очистимся ли когда нибудь.
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14 час.
СЗ
Сергей Захаров
Если мы начнем принимать обратно э о предательское говно то сами можэм в этом говне перепачкаца так что умерла так умерла
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2 час.

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