Кажется, некогда популярный юморист Руслан Белый* готов совершить очередной крутой, но не совсем позитивный поворот в своей судьбе.
«Меня депортируют»: бежавший из России комик Белый взвыл от жизни в Испании
Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
А зачем он нам нужен,у нас этих комиков полным полно и все какие-то пошлые,юмор ужасный,не смотрю эту пошлятину.
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14 час.
VГ
Vova Гарин
Здесь в России дохуя в гос-дуре гомиков,? очистимся ли когда нибудь.
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14 час.
СЗ
Сергей Захаров
Если мы начнем принимать обратно э о предательское говно то сами можэм в этом говне перепачкаца так что умерла так умерла
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2 час.
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