Алексей Блиновский лишился своей компании по добыче руды

Налоговая буквально разрушила империю Блиновских. В опальной семье очередная неприятность. Стало известно, что Алексей Блиновский остался без компании по добыче руды из-за недостоверных данных, предоставленных в налоговую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии