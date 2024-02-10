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Никита Михалков заработает миллионы на своем спектакле

Режиссер Никита Михалков представит свой спектакль. В апреле жителей Красноярска и гостей города ждет XI Транссибирский арт-фестиваль, на который приедет сам глава Союза кинематографистов РФ и народный артист России Никита Михалков.

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