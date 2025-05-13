Москва ответила на совместный украинско-европейский ультиматум единственным и самым жестким образом. Сразу по окончании перемирия в честь 80-летия Победы российская армия перешла к решительным действиям и добилась серьезных успехов.
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