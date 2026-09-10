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Трех юнармейцев из Ступина наградили знаками «Юнармейская доблесть»

Трех юнармейцев из Ступина наградили знаками «Юнармейская доблесть»

СТУПИНО, 10 сентября, ФедералПресс. Три воспитанницы местного отделения «Юнармии» в Ступине получили знаки «Юнармейская доблесть» II и III степени.

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