Учитель физкультуры Бобылев был расстроен вылетом Легкова из шоу "Титаны"

Учитель физкультуры из поселка Проводник под Коломной Николай Бобылев рассказал в интервью "Газете.Ru", как отреагировал на встречу со своим кумиром - олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым - во время съемок в спортивном шоу "Титаны" на ТНТ.