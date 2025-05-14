Учитель физкультуры Бобылев был расстроен вылетом Легкова из шоу "Титаны"

Учитель физкультуры из поселка Проводник под Коломной Николай Бобылев рассказал в интервью "Газете.Ru", как отреагировал на встречу со своим кумиром - олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым - во время съемок в спортивном шоу "Титаны" на ТНТ.
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