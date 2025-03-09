Тула вошла в десятку лучших российских городов по масштабам строительства квартир. Рейтинг был подготовлен Центром экономических исследований "РИА Рейтинг" на основе статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.
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