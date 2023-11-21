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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спаллетти о падении Мудрика в штрафной Италии: «Нога Кристанте была рядом, но не коснулась его. Мудрик пытался найти контакт»

Спаллетти о падении Мудрика в штрафной Италии: «Нога Кристанте была рядом, но не коснулась его. Мудрик пытался найти контакт»

На 93-й минуте матча квалификации Евро-2024 против Италии (0:0) вингер сборной Украины Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался Брайан Кристанте.

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