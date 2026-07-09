Возвращение антикоммунизма

В США вновь усиливается антикоммунистическая риторика. Дональд Трамп использует ее как один из ключевых элементов своей предвыборной кампании, противопоставляя американскую политическую систему левым идеям.
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