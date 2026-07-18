БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Броня башни БМПТ «Терминатор»: большие массивы стали и двухслойная динамическая защита

Броня башни БМПТ «Терминатор»: большие массивы стали и двухслойная динамическая защита

Боевая машина поддержки танков «Терминатор», переименованная нынче в какого-то совершенно нелепого «Спиридона», считается одним из самых защищённых представителей отечественной бронетанковой техники.

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