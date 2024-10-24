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США хотят ограничить поставки российских титана и палладия в страны G7

США хотят ограничить поставки российских титана и палладия в страны G7

На данный момент Евросоюз отказывается от санкций против титана и палладия, так как Россия занимает лидирующие позиции в поставках этих металлов, которые нужны в производстве компьютерных чипов, каталитических конвертеров для автомобилей, в авиаотрасли, медицине и многих других отраслях США предложат союзникам ограничить поставки российских титана и палладия.

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