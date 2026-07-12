Президент Хорватии запретил премьеру и минобороны страны участвовать в разработке самолёта НАТО

Левоцентристский президент Хорватии Зоран Миланович в очередной раз вступил в жесткую конфронтацию с правоконсервативным премьер-министром Андреем Пленковичем и контролируемым его соратниками министерством обороны.
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