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Президент Хорватии запретил премьеру и минобороны страны участвовать в разработке самолёта НАТО

Президент Хорватии запретил премьеру и минобороны страны участвовать в разработке самолёта НАТО

Левоцентристский президент Хорватии Зоран Миланович в очередной раз вступил в жесткую конфронтацию с правоконсервативным премьер-министром Андреем Пленковичем и контролируемым его соратниками министерством обороны.

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