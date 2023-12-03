В Киеве на обитателей Рады резко напал понос. Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих — таким образом, численность армии России увеличина на 170 тысяч бойцов.
Президент России подписал указ об увеличении штатной численности армии России
Комментарии
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Сергей Кочегаров
"В Киеве на обитателей Рады резко напал понос". Эй там кто-нибудь, передайте Байдену, что хохлам нужна помощь срочно... туалетной бумагой.
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21 час.
евгений никитин
Какой-то бред написан. Установил штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих — таким образом, численность армии России увеличина на 170 тысяч бойцов. Это что за арифметика такая? Кто такие 889 130? И что это за цифра 170 000? Согласно мобилизации призвано около 300 000.
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16 час.
Александр Батт
Надо крепить дисциплину и повышать уровень боевой подготовки.
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14 час.
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