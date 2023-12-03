Президент России подписал указ об увеличении штатной численности армии России

евгений никитин

Какой-то бред написан. Установил штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих — таким образом, численность армии России увеличина на 170 тысяч бойцов. Это что за арифметика такая? Кто такие 889 130? И что это за цифра 170 000? Согласно мобилизации призвано около 300 000.