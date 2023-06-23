Продавцов шкуры амурского тигра задержали в Уссурийске

Приморье пятеро мужчин пытались тайком продать шкуру краснокнижного амурского тигра. Задержали продавцов в Уссурийске, куда они привезли шкуру, чтобы передать покупателю, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на следственное управление следственного комитета РФ по Приморскому краю.