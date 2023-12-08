Бесшумный сосед украл у бийчанина сварочный аппарат и "болгарку" и попался полиции

Возбуждено уголовное дело Бийские полицейские раскрыли кражу строительных инструментов. Как сообщили в ГУ МВД Алтайского края, к правоохранителям обратился 60-летний местный житель и рассказал, что ночью в его незапертый гараж "практически бесшумно" кто-то проник и вынес оттуда сварочный аппарат и "болгарку".