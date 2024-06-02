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Спички - не игрушка

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США: МиГ-31 не выйдет живым из зоны поражения F-35

США: МиГ-31 не выйдет живым из зоны поражения F-35

Как и следовало ожидать, западная пресса не прошла мимо того, чтобы не похвалить собственную авиацию и при этом не унизить российские истребители.

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Комментарии
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Александр
МиГ-31-истребитель перехватчик.У него низкая манёвренность,но хороший радар и очень дальнобойные ракеты.Подобных а США просто нет.Если Ф-35 включит свой радар,то будет светиться как новогодняя ёлка за сотни километров.
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