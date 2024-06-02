США: МиГ-31 не выйдет живым из зоны поражения F-35

Александр МиГ-31-истребитель перехватчик.У него низкая манёвренность,но хороший радар и очень дальнобойные ракеты.Подобных а США просто нет.Если Ф-35 включит свой радар,то будет светиться как новогодняя ёлка за сотни километров.

Поль Меерсон По-2 фанерный самолёт, и на радарах не виден в принципе. А ракету, пусть и не очень большую, на него подвесить можно, хоть и геморно. Во хохма-то будет...