Как и следовало ожидать, западная пресса не прошла мимо того, чтобы не похвалить собственную авиацию и при этом не унизить российские истребители.
США: МиГ-31 не выйдет живым из зоны поражения F-35
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
МиГ-31-истребитель перехватчик.У него низкая манёвренность,но хороший радар и очень дальнобойные ракеты.Подобных а США просто нет.Если Ф-35 включит свой радар,то будет светиться как новогодняя ёлка за сотни километров.
Ответить
11 час.
Поль Меерсон
По-2 фанерный самолёт, и на радарах не виден в принципе. А ракету, пусть и не очень большую, на него подвесить можно, хоть и геморно. Во хохма-то будет...
Ответить
6 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
По пиару и реклама пиндосне равных нет...Своё говно у них лучшее в мире....ЯА срака , выдающая это говно просто КРАСАВА...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии